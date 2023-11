Raffiche di vento: alberi caduti e tetti pericolanti: cento interventi dei vigili del fuoco tra Forlivese e Cesenate

Sono un centinaio gli interventi svolti dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì Cesena in tutto il territorio provinciale. Nella notte maggiormente colpita la zona dell’alto Savio con alberi caduti e pali pericolanti. Dalla mattinata maggiori disagi nell’area urbana di Forlì e Cesena con caduta di piante e rimozioni di parti pericolanti dai tetti. Ancora in corso diversi interventi per mettere in sicurezza linee elettriche coinvolte dalla caduta di alberi. Le squadre stanno operando anche con l’ausilio dell’autostrada per mettere in sicurezza coperture di tetti pericolanti ed insegne.