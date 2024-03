Quattro percorsi per scoprire Forlì in bicicletta

Quattro percorsi per esplorare in bicicletta Forlì e i suoi dintorni. È quanto messo in campo dal Comune assieme ad FMI (Forlì Multiservizi Integrati), con l’iniziativa “Forlì pedala!”.

Nei giorni scorsi in 150 punti della città, tra cui lo Iat-Hub del Comune in piazza Saffi, in pub, ristoranti, farmacie, negozi di sport e bike, sono stati distribuiti espositori di cartone corredati di piantine tascabili con illustrati i 4 percorsi: “Forlì è un fiore” di 22 km, un percorso nel centro storico della città, alternando cultura e parchi urbani; “Forlì verso il verde” di quasi 32 km, un tragitto che va fino a Faenza, immersi nella natura del paesaggio pedecollinare; “Forlì e il Razionalismo” di circa 16 km, per ammirare le testimonianze architettoniche del Razionalismo comprese quelle del “Miglio bianco”; “Forlì verso il blu” di oltre 44 km, un percorso che arriva fino al mare. Per ogni percorso sono anche stimati il tempo di percorrenza e il numero di calorie bruciate, e sono indicati il dislivello e le caratteristiche del fondo stradale.

I quattro percorsi sono stati curati da Maria Cristina Merloni con DigiBike, il servizio per il cicloturista basato sulle tecnologie digitali. Nei raccoglitori di cartone e nelle piantine tascabili cartacee, sono infatti presenti dei qrcode in modo da potersi scaricare e salvare sullo smartphone gli itinerari, citati anche nell’ultima edizione della guida Lonely Planet Emilia Romagna. I quattro percorsi erano già stati pubblicati in passato sul sito del Comune, ma mai proposti così capillarmente in città, così come è avvenuto negli ultimi giorni. Si può scrivere a info@fmi.fc.it, se vi fosse qualche ulteriore attività economica interessata a ricevere il raccoglitore con le cartine.

L’assessore alla Mobilità e Politiche ambientali, Giuseppe Petetta afferma: “Forlì pedala è uno strumento pratico e all’avanguardia per conoscere e far conoscere la rete di percorsi ciclabili della nostra città. Oltre ai grandi investimenti sulle infrastrutture, il Comune di Forlì con il supporto e la professionalità dei tecnici di FMI sta promuovendo un vasto piano di comunicazione digitale e non solo per diffondere la cultura della mobilità sostenibile e rendere la nostra città sempre di più bike friendly. Questa guida ne è un esempio. I 4 itinerari descritti da Maria Cristina Merloni accompagnano il ciclista in altrettante esperienze divertenti e dinamiche, per riscoprire o scoprire per la prima volta in sella a una bicicletta Forlì e i suoi dintorni.”

L’amministratore unico di FMI, Vincenzo Bongiorno, osserva: “Come FMI, per conto del Comune e in accordo con lo stesso, e in particolare in collaborazione con l’assessore Giuseppe Petetta, abbiamo pensato di mettere letteralmente a portata di mano della cittadinanza i 4 itinerari, in una rinnovata veste grafica curata dall’Agenzia Essereelite. Lo abbiamo fatto in un formato tascabile, e comunque anche mettendo appositi qrcode in modo che sia possibile scaricare e salvare i percorsi nello smartphone. In vista dell’arrivo della primavera e delle giornate più miti e soleggiate sarà così possibile andare in bicicletta, alla scoperta della città e di alcuni percorsi nel territorio. Una divertente possibilità sia per i forlivesi sia per chi si trovi in visita nella nostra stupenda città, potendo utilizzare il bike sharing”.