«Siamo praticamente isolati. In piena campagna vaccinale molti pazienti, soprattutto anziani, non riescono ad arrivare al nucleo di cure primarie 3 in Viale dell’Appennino a causa dei lavori e di una segnaletica adeguata assente». Vincenzo Immordino, medico di Medicina generale, segnala una situazione inaccettabile dovuta alla mancanza di indicazioni e aggravata dalla impressionante mole di traffico che si sta creando nella zona di viale dell’Appennino e di viale Risorgimento a causa del cantiere di Hera per i lavori di rifacimento delle condutture.

«Hanno messo il cartello con la scritta “Deviazione, strada chiusa da 100 metri” all’inizio della strada che porta al nucleo di cure primarie senza fare capire che in realtà si può arrivare fino agli ambulatori. Le persone appena vedono il cartello girano a destra, se si tratta di anziani tornano a casa e non vengono proprio, oppure parcheggiano molto lontano e arrivano fino all’ambulatorio in uno stato di grande affaticamento. È un grandissimo disagio in un periodo dell’anno in cui si eseguono i vaccini e in cui molte persone hanno bisogno di farsi visitare per influenza o malesseri vari, non è accettabile. Si tratta di una interruzione di pubblico servizio che va sanata. Faccio un appello agli amministratori – conclude Immordino – perché intervengano per fare installare una adeguata cartellonistica».