Premilcuore, trovata palla di tartufo bianco da 234 grammi

Una palla di tartufo bianco di oltre due etti (234 grammi per l’esattezza) è stata trovata da Tiziano Innocenti sui monti circostanti Premilcuore. «Solitamente si trovano palle di 50 grammi o più piccole i tuberi così grossi si trovano dove la terra si presenta più sabbiosa». Esperto tartufaio non è nuovo ad “imprese” del genere: due anni fa estrasse dalla terra una palla di quasi 300 grammi. Nella raccolta è stato “coadiuvato” da due cani Kiko e Red. Il valore commerciale è superiore ai 500 euro.