Premilcuore, si gemella con la francese Savignac

Con la Banda dei Carrettieri che ha intonato “La Marsigliese”, e successivamente l’inno di Mameli, Premilcuore ha accolto la delegazione del comune francese di Savignac per la stipula del patto di gemellaggio. «L’accordo che siamo impegnati a stipulare – ha esordito la sindaca Ursula Valmori – va nella direzione di creare un’unità comune europea e rappresenta uno strumento conoscitivo fondamentale per la creazione di una comune identità europea. Per Premilcuore prosegue il processo di internazionalizzazione con questo patto che ci lega a Savignac, comune situato del dipartimento della Gironda nella regione dell’Aquitania, terra vocata all’agricoltura in cui si ricavano vini rinomati». Chantal Gantch confermata “maire” di Savignac fino al 2026, con la traduzione di Mattia Brizzi, ha ringraziato la banda «per aver interpretato in modo fantastico il nostro inno nazionale». Ha richiamato i valori fondativi dell’Europa citando De Gasperi e Schuman ricordando che fra poco, il 25 marzo, ricorre il 67° anniversario di fondazione delle Comunità Economia Europea. «Abbiamo accolto con piacere la richiesta per i valori di umanità e fratellanza che Premilcuore rappresenta che sono i fondamenti del legame che ci terrà uniti. Il gemellaggio è un piccolo sassolino un tassello che si aggiunge al cantiere dell’Europa, un progetto però che è più vico che mai come forma di contrasto alla xenofobia, alle tendenze estremistiche ma per un’azione in favore degli altri che sono il mio manifesto politico».