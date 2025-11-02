Premilcuore, partono in e-bike, perdono l’orientamento e uno di loro è stremato: ciclisti soccorsi dal Cnsas

Ieri pomeriggio la stazione Cnsas monte Falco è stata attivata per intervento da due bikers in MTB ebike. I due si sono trovati in difficoltà nel comune di Premilcuore vicino a località Mont’Alto. I ciclisti hanno perso l’orientamento ed uno dei due (un 63enne residente a Forlì) era stremato dal percorso svolto: pensando di poter mettere a rischio la propria sicurezza hanno deciso di contattare i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra di tecnici del SAER che li raggiunti e riaccompagnati in sicurezza alle proprie auto.