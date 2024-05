Premilcuore, gemellaggio con la spagnola Montanejos

Lungo l’asse Francia-Spagna si aggiornano le proposte di gemellaggio di Premilcuore. Dopo Savignac, nella zona di Bordeaux, ecco Montanejos nella “comunitat valenciana” in provincia di Castellon, un comune anche più piccolo di quello dell’alto Rabbi in quanto ha solo 450 abitanti. Questa città dell’entroterra è caratterizzata da alcuni elementi naturali che l’accomunano a Premilcuore come la varietà di sentieri e punti di interesse panoramico oppure le piscine e sorgenti naturali lungo il fiume Mijares. Oggi, dalle 17.30, inizierà la Vuelta con un giro che toccherà quattro bar (Alpino, Rosa del Rabbi, Granaio per terminare al Caffè di piazza dei Caduti) al ritmo flamengo con sangria e cerveza. Qui la sindaca Ursula Valmori con il vice sindaco Gioele Fabbri accoglierà la delegazione proveniente dalla Spagna guidata dall’alcalde Don Miguel Sandalinas con Dona Raquel Entero Royo contessa di Pinedo. Un pomeriggio musicale con la partecipazione del soprano Ilona Mataradze, allietati da canti e balli spagnoli eseguiti dagli studenti e docenti del conservatorio superior de musica “Rafael Orozco” di Cordoba offerto dalla Pro loco e da “Appennino in musica”. L’incontro si concluderà con un concerto di chitarra flamenca (alle 21) di Paco Serrano con la partecipazione di Javier Villafuerte.