Premilcuore, addio al titolare della Ridolla

È improvvisamente mancato Luigi Fabbri, fondatore e gestore dell’agriturismo Ridolla nonché padre di Gioele, attuale vicesindaco di Premilcuore. Era ricoverato da giorni all’ospedale “Morgagni Pierantoni” e sembrava prossima la dimissione, poi improvvisamente le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è deceduto domenica verso l’1.30 di notte. È stato uno dei soci iniziali della cooperativa forestale, ma nel 1979 la felice intuizione di prendere in gestione dall’Azienda Regionale Foreste il casolare di Ridolla a soli 800 metri dal centro storico ma lungo il Rabbi in prossimità delle piscine naturali più celebri come quelle della Lastronata, Sega e soprattutto la Grotta Urlante. Ridolla oltre al servizio di ristorazione offre agli ospiti numerose soluzioni di alloggio avendo in gestione anche il campeggio.