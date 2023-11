Premi Panathlon ai campioni forlivesi del 2023 - Gallery

Il Panathlon Club Forlì assegna 16 premi ai migliori rappresentanti dello sport forlivese per l’anno 2023. La cerimonia, che si è svolta giovedì a palazzo Albicini, è iniziata con la premiazione a sorpresa di Silvano Selvi, che da circa 60 anni svolge un’assidua attività per la promozione della pratica sportiva, specialmente il basket, tra i giovanissimi. Il Circolo tennis di Villa Carpena è invece stato il primo a ricevere il premio Panathlon, per aver conquistato, pochi giorni fa, il titolo di campione d’Italia a squadre nella categoria Under 16, con Riccardo Pasi, Alex Guidi e Marco Caporali. A seguire, è stata premiata la velista Sofia Giondi, tesserata per lo Yacht Club Rimini, che ha conquistato il titolo italiano J70 sia assoluto che Corinthian. Diciotto anni compiuti a giugno, Letizia Biserni è invece campionessa italiana di taekwondo sia nel 2021 che nel 2023 nella categoria -49 kg mentre Ludovica Ugolini, portacolori del Judo Club Sakura Forlì, è campionessa italiana 2023 nella categoria femminile A2 -57 kg. Le premiazioni sono poi proseguire con Carlotta Cipressi, ciclista già affermata che nel 2023 ha conquistato il titolo italiano ai campionati a cronometro individuale under 23. Ormai stabilmente nella Nazionale di atletica è invece Carlotta Fedriga, velocista che si dedica ai 100 e ai 200 metri piani. Figlia d’arte, la madre è infatti Giuliana Spada che è stata azzurra dell’eptathlon e oggi è la sua allenatrice, occupa la prima posizione nella graduatoria italiana nei 200 metri juniores Under 20. Giuliana Amici ha presenziato alla premiazione di due suoi allievi: Luca Marsicovetere, medaglia d’argento ai campionati italiani juniores del 2023 e Francesco Amici, virtuoso del decathlon, terzo ai campionati italiani di quest’anno. I due spadisti Riccardo Magni e Leonardo Cortini, accompagnati dal presidente del Circolo Schermistico Forlivese Piero Magnani, sono stati premiati per essersi laureati, rispettivamente, campione nazionale Gold giovani e campione europeo under 17 a Tallinn, in Estonia, nel febbraio scorso. Al termine delle premiazioni degli atleti più giovani, a salire sul palco è stato anche Giorgio Biserni, l’inventore della famosa mototagliatella, manifestazione che nelle ultime edizioni ha richiamato circa diecimila persone. Corre invece a piedi Lorenzo Lotti, ultramaratoneta assessore allo sport del Comune di Predappio, premiato per aver conquistato nel 2023 il titolo di campione italiano in una gara di 100 chilometri svoltasi a Torino. A chiudere le premiazioni sono state due squadre forlivesi che hanno compiuto imprese veramente importanti: il Softball Forlì (che ha conquistato il sesto tricolore) e la Gymnica ’96 (promossa in serie A).