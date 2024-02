Predappio, “voglio ricostruire la bottega dove mio babbo restaurava le vecchie Fiat 500”: la raccolta fondi dopo l’alluvione

“Salve a tutti mi chiamano Gaetano e ho voluto creare questa donazione per aiutare a ricostruire la bottega del mio babbo dov’è come hobby restaurava vecchie Fiat 500 e passava i weekend a portare avanti la sua passione da meccanico. Il 18 maggio per colpa dell alluvione questa passione si e spenta perdendo tutto attrezzature macchine ecc. Mi piacerebbe ricostruire qualcosa e piano piano ripartire”. Inizia così l’appello per una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme dal titolo “Ricostruiamo la bottega del Ferdi” per ricostruire la bottega di famiglia che restaurava vecchie fiat 500.

Ferdinando Bove da 30 anni era proprietario di una bottega a Predappio dove restaurava vecchie fiat 500, ma dopo l’alluvione non è rimasto molto, il capannone è andato distrutto, l’acqua si è portata via tutta l’attrezzatura necessaria con cui lavorava. Per questo il figlio Gaetano ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per provare a riaccendere la grande passione del padre “Il 18 maggio per colpa dell’alluvione questa passione si è spenta perdendo tutto attrezzature, macchine ecc. Mi piacerebbe ricostruire qualcosa e piano piano ripartire” scrive sulla piattaforma. Gaetano e suo padre sono entrambi meccanici di professione con una grande passione per i motori, conosciuti nel motorsport locale.