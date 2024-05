Passi avanti verso il nuovo ciclodromo

Sono in fase di ultimazione i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente, dedicato al ciclismo in via Mazzatinti a San Martino in Strada. Il cantiere, avviato nel corso del 2022, ha subito diverse battute d’arresto. Facciamo un passo indietro. L’intervento, avviato con l’Amministrazione del sindaco Davide Drei e poi profondamente modificato e ampliato da quella in carica, era stato appaltato a fine gennaio 2021 alla ditta Ventra Costruzioni di Melfi, ma solo il 4 aprile 2022 è stato disposto l’avvio effettivo dei lavori che però sono andati avanti a fase alterne. Si è proceduto, quindi, a singhiozzo nella realizzazione del polo forlivese delle due ruote per un costo di circa 1 milione di euro, di cui 499mila euro grazie all’ammissione al bando regionale. «Sono ripartiti i lavori al ciclodromo di San Martino in Strada, a fine giugno è previsto il termine – annuncia sui social Daniele Mezzacapo, assessore allo Sport –. Il cantiere ha ripreso l’attività dopo un confronto con l’appaltatore al fine di risolvere alcune criticità e arrivare velocemente a conclusione. Ad oggi sono in fase di realizzazione la struttura per i servizi e gli spogliatoi, rimane da completare l’asfalto della strada di accesso in via Mazzatinti e relativo parcheggio. Finalmente i tanti giovani ciclisti potranno allenarsi in tutta sicurezza».

Insomma, sempre più vicina è l’attesa inaugurazione della pista da 1,2 chilometri. Il progetto, nel suo complesso, prevede anche la realizzazione di una pista per le mountain bike e le bmx (le piccole bici acrobatiche sono diventate da qualche anno una spettacolare specialità olimpica). Nel primo caso si tratta di un percorso che si estende su una superficie di 15mila metri quadrati, mentre nel secondo si parla di una superficie di 6mila metri quadrati. Per portare a compimento l’impianto dedicato alle due ruote, il Comune sta procedendo anche con la realizzazione di appositi spogliatoi, di un parcheggio a servizio dell’area e di una piccola zona ristoro oltre a procedere con tutta la nuova illuminazione. Nonostante le diverse difficoltà e i rallentamenti subiti, il Comune si è ci attivato per far sì che il progetto vedesse la luce nella sua interezza con l’obiettivo di portare a compimento l’opera e consegnare alla città di Forlì un impianto nuovo completamente dedicato al mondo della bicicletta e dove gli atleti possono allenarsi in totale sicurezza su apposite piste, oltre che in un impianto costruito ex novo rispondente a tutti i crismi del settore delle due ruote.