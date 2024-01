Panighina, al via i lavori per la rotonda

Dopo anni di attesa, la rotonda di Panighina vedrà la luce. Proprio ieri mattina è stato consegnato il cantiere alla ditta Coromano di Bertinoro. Di fatto la rotatoria sostituirà il semaforo e porterà significativi vantaggi nella gestione del traffico, considerata l’alta percorrenza della strada, ed una maggior sicurezza con una conseguente riduzione di incidenti, specie nelle ore notturne quando il semaforo non è in funzione. L’investimento complessivo è di 1.320.000 euro, di cui 1.200.000 euro finanziati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna e 120.000 euro di fondi della Provincia. La rotonda avrà un diametro esterno di 60 metri e sarà caratterizzata da ingressi a due corsie sulla via Emilia e uno singolo sulle altre due vie provinciali (Sp 65 “Cesena-Bertinoro” e Sp 5 “Santa Croce”).