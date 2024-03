Palpeggiata sul bus dopo la scuola da Forlì a Ravenna, i genitori della minorenne insultati in aula dalla figlia dell’arrestato

Sentendo i genitori della vittima opporsi alla richiesta di revoca del carcere, la figlia dell’imputato è scattata. E a margine dell’udienza ha alzato la voce contro di loro, rendendo necessario l’intervento del carabiniere addetto alla sicurezza al piano terra del palazzo di giustizia. Attimi di tensioni ieri, in apertura del processo nei confronti di un 63enne originario del Congo e residente a Forlì, accusato di aver molestato sessualmente una ragazza minorenne sull’autobus che la stava riportando a casa da Forlì a Ravenna. Lui, ancora in carcere, è comparso davanti al collegio penale presieduto dal giudice Cecilia Calandra, difeso dall’avvocato Filippo Raffaelli, il quale, come detto, ha chiesto la scarcerazione con la sostituzione della massima misura cautelare con un più mite obbligo di firma. Dall’altra parte, rappresentati dall’avvocato Maria Grazia Russo, c’erano i genitori dell’adolescente, che ancora oggi fanno i conti con il trauma vissuto sei mesi fa dalla figlia, il 16 settembre, alla prima settimana di scuola. Il processo è stato rinviato ad aprile. In quell’occasione sarà la stessa ragazzina, già ascoltata dagli inquirenti della Squadra Mobile durante le indagini coordinate dal sostituto procuratore Lucrezia Ciriello, a dover ricordare quel viaggio da incubo.

