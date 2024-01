Omicidio Severi a Civitella, consulenti: “Decapitazione dopo la morte”

Il taglio della testa al povero Franco Severi, l’agricoltore trovato morto nel suo podere Monte di Sotto, a Civitella, il 22 giugno 2022, sarebbe stato fatto a morte già sopraggiunta. La conclusione, alla quale era arrivata il medico legale Donatella Fedeli, è stata confermata dai professionisti incaricati dall’avvocato Max Starni, che tutela la parte dei civile, vale a dire gli altri fratelli di Franco che si sono costituiti nel processo che vede come imputato l’altro fratello, Daniele, accusato dell’omicidio. Un taglio netto, secondo i due esperti, Dario Raniero e Franco Bordardini, con un attrezzo affilato e pesante, che poteva essere una mannaia o qualcosa di similare. Meno concorsi i due esperti con la possibilità dell’utilizzo di una sega elettrica. La testa non sarebbe stata tagliata dove è stato trovato il corpo, che potrebbe essere stato trascinato in quel posto utilizzando dei teli non essendoci segni evidenti sulla schiena o le gambe. L’udienza in corte d’assise davanti alla corte presieduta da Monica Galassi, a latere Marco De Leva e sei giudice popolari, si è aperta con la testimonianza dell’anatomopatologo Roberto Nannini, che ha eseguito esami su alcuni lembi prelevati all’altezza del taglio della testa, proprio per valutare la presenza istologica di vitalità, in pratica se Franco Severi fosse vivo quando è stato decapitato. «In nessuno esame che è stato fatto c’erano segni di vitalità» ha precisato il medico.