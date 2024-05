Omicidio di Civitella, chiesto l’ergastolo per Daniele Severi. Per l’accusa è stato lui a decapitare il fratello Franco

Ergastolo per Daniele Severi, il pensionato accusato di avere ucciso e decapitato il fratello Franco nel giugno del 2022. Questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Federica Messina dopo quasi 5 ore di requisitoria. Il magistrato ha ricostruito l’ipotesi accusatoria, il movente e le modalità dell’omicidio secondo la ricostruzione degli inquirenti. Negate le attenuanti. «Non ci sono i presupposti per sconti di pena per crudeltà, modalità e mancanza di pentimento».

