Nuovo polo Amadori a Forlimpopoli, la sindaca: “A cuore la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente”

«Il Comune di Forlimpopoli e gli enti che seguono il progetto Alppaca hanno a cuore la salute di tutti cittadini e dell’ambiente e operano nel rispetto delle leggi per garantire il rispetto del diritto di tutti quanti. Capisco le preoccupazioni rispetto a uno stabilimento di grosse dimensioni ma forse qualche imprenditore ha esageratamente rappresentato le criticità legate al progetto». Ad affermarlo è la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, che in una lunga conferenza stampa dedicata alla realizzazione del polo targato Amadori a San Leonardo che darà lavoro a un centinaio di persone, ha fatto il punto della situazione cercando di rispondere, punto per punto, ai dubbi emersi tra i residenti e nelle ultime assemblee cittadine.

L’articolo completo domani sul Corriere Romagna in edicola