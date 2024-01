Nuova udienza del caso di Sara Pedri, la ginecologa di Forlì scomparsa. Il giudice decide sul rinvio a giudizio dell’ex primario e della vice

Nuova udienza oggi del processo per il caso della scomparsa di Sara Pedri, la ginecologa forlivese sparita nel nulla nel marzo del 2021. Dopo l’apertura del procedimento, nel corso del quale la mamma della dottoressa si è formalmente costituita parte civile, il gup di Trento dovrà esprimersi in merito al rinvio a giudizio di Saverio Tateo, ex primario del reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Santa Chiara, e la sua vice Liliana Mereu, accusati di maltrattamenti e mobbing ai danni di venti operatori sanitari ostetriche, infermieri e medici tra cui la ginecologa forlivese.