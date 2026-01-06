Neve a Forlì. Il sindaco: “Ora attenzione agli alberi”

“A causa delle consistenti nevicate che hanno colpito il territorio cittadino nella giornata odierna, si segnalano numerosi alberi e/o rami caduti o pericolanti in strade e spazi pubblici della nostra città - scrive il sindaco Gian Luca Zattini -. Per questa ragione, si raccomanda la massima prudenza e di limitare al minimo gli spostamenti. Si consiglia, inoltre, di evitare la sosta o il parcheggio di autoveicoli nei pressi di alberature cariche di neve. I Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e decine di squadre del Servizio Infrastrutture e Verde del Comune di Forlì sono al lavoro per risolvere ogni criticità. Le operazioni continueranno nelle prossime ore”.