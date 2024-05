Nel 2023 boom delle auto usate a Forlì-Cesena: spesi 163 milioni di euro per l’acquisto

È Forlì-Cesena la provincia in Emilia-Romagna a segnare un certo dinamismo come evidenziato dall’Osservatorio Findomestic: è al secondo posto in Italia per crescita nella spesa in beni durevoli, con un aumento del 13,1% per un totale i 559 milioni di euro. Il podio è confermato anche per quanto riguarda la crescita nella spesa per nucleo familiare, dove Forlì-Cesena figura in terza posizione sul totale delle 107 province con una spesa media di 3.192 euro per nucleo (+12,7% sul ’22). La migliore performance è nel comparto delle auto usate, con una spesa di 163 milioni di euro (+32,1%), 28 in più del nuovo, dove si registra una crescita del 24,6% (135 milioni). Accelera anche il segmento dei motoveicoli, con una crescita del 27,7% (16 milioni). In tutto il settore della mobilità Forlì-Cesena presenta risultati migliori della media nazionale. Crescita moderata invece per gli elettrodomestici (+1,6%, 47 milioni) e per i mobili (+1,6%, 127 milioni) mentre rimangono in calo, forte per l’elettronica di consumo (-28,9%, 127 milioni), meno pesante per IT (-6,9%, 18 milioni) e telefonia (-4,4%, 42 milioni).