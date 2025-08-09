Natale non è poi così lontano: il Comune cerca sponsor per “Forlì che brilla 2025”

Mancano meno di cinque mesi alle festività natalizie e il Comune di Forlì ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per iniziative connesse all’evento “Forlì che Brilla 2025”. Tra le linee di indirizzo approvate dalla giunta Zattini per la progettazione e realizzazione di eventi in centro storico durante le vacanze di Natale, infatti, c’è la volontà di ottimizzare e contenere i costi a carico dell’ente, attraverso il reperimento di sponsorizzazioni, continuando a promuovere e valorizzare il marchio “Forlì che Brilla”, associato da sempre più persone, commercianti, turisti e visitatori, a una rassegna di eventi e attrazioni di grande qualità e diffuso coinvolgimento.

“L’avviso prevede tre tipi di sponsorizzazioni: finanziaria, tecnica e mista” - spiega l’assessore ai grandi eventi, Andrea Cintorino. “Nel primo caso, il candidato o i candidati potranno sostenere la prossima edizione di Forlì che Brilla con un vero e proprio impegno economico. La seconda alternativa riguarda, per contro, la fornitura concreta di beni e/o servizi utili alla realizzazione della manifestazione. Nell’ultimo caso, quello della sponsorizzazione mista, è previsto invece un mix di entrambe le forme di sostegno. Le tre formule, pensate per soddisfare diversi tipi di approcci ed esigenze, convergono verso lo stesso obiettivo: moltiplicare l’attrattività e l’inclusione di questa rassegna, diventata un vero e proprio brand di riferimento in tutta Italia, riuscendo a contenere al tempo stesso i costi pubblici a carico del Comune, grazie al coinvolgimento delle tante realtà economiche e sociali del nostro territorio. La sponsorizzazione” - precisa Cintorino – “potrà riguardare: specifiche aree di interesse, come Piazza Saffi, Piazzetta della Misura e il magico Borgo, i Giardini di Luce in Piazzale della Vittoria, eventi singoli come l’8 dicembre e il 6 gennaio o il Capodanno, la realizzazione di singole attività o attrazioni come l’albero di Natale, la grande pista ellittica di pattinaggio, il mercatino natalizio in Piazza Saffi e il tipico concorso a premi in collaborazione con i nostri negozianti. Ai soggetti qualificati come sponsor sarà garantito uno spazio adeguato nell’ambito della campagna di comunicazione promossa dal Comune sui mezzi d’informazione locali e un ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo/marchio/nome a tutti i materiali e/o gli strumenti di comunicazione previsti nell’area di interesse e/o evento”.

L’avviso e i relativi allegati (All.1 - modello di proposta di sponsorizzazione e All.2 modello autocertificazione requisiti generali) sono consultabili al seguente link: https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=34839