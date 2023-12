Natale a Forlì: visite straordinarie al campanile di San Mercuriale

È uno dei luoghi più rappresentativi di Forlì, il campanile di San Mercuriale, alto 75 metri e costruito in soli due anni dal 1178 al 1180 su disegno dell’architetto forlivese Francesco Deddi. Dalla sua cella campanaria si può ammirare un meraviglioso panorama a 360°. Per tutti i fine settimana di dicembre a partire da sabato 2, domenica 3, fino a sabato 23, e anche venerdì 8, Festa dell’Immacolata Concezione, e mercoledì 13, Santa Lucia, sarà possibile visitare il campanile.

Don Nino Nicotra, abate di San Mercuriale, spiega: “Dopo i recenti lavori di restauro all'interno del campanile, diretti dall’architetto Emanuele Ciani, che hanno reso possibile la salita in piena sicurezza alla cella campanaria, abbiamo deciso con i vari gruppi parrocchiali di proporre l'apertura straordinaria in prossimità delle feste natalizie. È una buona occasione non solo per godersi uno splendido panorama, ma anche per rafforzare il legame con un simbolo di primaria importanza per la città di Forlì”. Don Nino, inoltre, aggiunge: “Gli osservatori più attenti e meno provati dalla successione dei 274 gradini della salita, noteranno in una nicchia la presenza di un'ospite speciale, la ‘Madonna del campanile’ dipinta dall’artista forlivese Franco Vignazia in occasione della fine dei lavori”.

Le giornate e gli orari di apertura del campanile

Sabato 2 dicembre

14.30-18

Domenica 3 dicembre

9.30-13

14.30-18

Venerdì 8 dicembre

9.30-13

14.30-18

Sabato 9 dicembre

14.30-18

Domenica 10 dicembre

9.30-13

14.30-18

Mercoledì 13 dicembre

9.30-13

14.30-18

Sabato 16 dicembre

14.30-18

Domenica 17 dicembre

9.30-13

14.30-18

Sabato 23 dicembre

9.30-13

14.30-18