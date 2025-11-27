Natale a Forlì dal 30 novembre torna la magia dei Giardini di Luce

Dopo il successo dello scorso anno, tornano a Forlì i Giardini di Luce, la suggestiva passeggiata luminosa nei giardini pubblici che ha conquistato pubblico e visitatori, affermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati delle festività.

L’accensione è prevista per domenica 30 novembre 2025 alle ore 18.00.

Con oltre 6000 metri quadrati di superficie, nuove installazioni luminose e spettacoli illuminotecnici, i Giardini di Luce sono pronti per far emozionare grandi e piccini in una location suggestiva e di grande impatto scenico.

La giornata partirà alle ore 17.30 con l’esibizione dal vivo della BIRI-CHRISTMAS BAND, un mix vivace e coinvolgente di swing, boogie e rock&roll al ritmo dei più classici brani natalizi.

Il 30 novembre si accenderanno anche le luminarie natalizie in 32 strade della città, per un totale di circa 300 tra tesate e fili di luce.

Entra così nel vivo la nuova edizione di “Forlì che Brilla”, la rassegna di eventi, attrazioni e scenografie dedicate al Natale, che negli ultimi anni, grazie alla varietà e qualità degli allestimenti, ha rafforzato la vocazione ricettiva della città di Forlì nella stagione invernale, diventando un vero e proprio brand di riferimento in tutta Italia.

I Giardini di Luce, con ingresso da Piazzale della Vittoria, saranno aperti tutti i giorni dalle 17.30 alle 22.30, dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Sarà possibile entrare anche dal Parco della Resistenza, in viale Spazzoli e anche dall’ingresso di Via Zanchini.