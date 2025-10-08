Natale a Forlì, aperte le candidature per le iniziative

“Stiamo cercando proprio te!”, con questo slogan il Comune di Forlì ha avviato il percorso di candidatura per l’intercettazione di attività di animazione all’interno del “Magico Borgo di Natale” e proposte musicali nell’ambito della programmazione del palinsesto “Forlì che Brilla: Musica e Magia di Natale”. I due avvisi pubblici, rivolti a singoli cittadini, associazioni, enti pubblici e privati, si inseriscono nel percorso di valorizzazione del centro storico che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti anche durante il periodo natalizio, attraverso iniziative ed eventi finalizzati ad accrescerne l’attrattività. Entro il prossimo 30 ottobre 2025 sarà possibile candidarsi e presentare proposte per la realizzazione di laboratori, spettacoli dal vivo, esibizioni musicali, mercatini e momenti di aggregazione, per tutti i gusti e tutte le età. Il primo bando è rivolto all’individuazione di attività e forme di intrattenimento, soprattutto per i più piccoli, da svolgersi all’interno del Magico Borgo di Natale, una struttura calda e accogliente di circa 80 mq collocata in Piazzetta della Misura e destinata alle famiglie. Il secondo avviso è rivolto alla pianificazione dell’offerta di “Forlì che Brilla: Musica e Magia di Natale”, un maxi palinsesto di spettacoli, animazioni e performance dal vivo con artisti e gruppi musicali del territorio, laboratori creativi, cori natalizi e rappresentazioni di strada per le vie del centro storico. Il regolamento e le schede di candidatura sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune di Forlì.