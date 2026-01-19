Nascere a Forlì: ripartono gli incontri gratuiti per i futuri genitori

Dopo aver registrato circa 500 partecipanti nell’edizione 2025, riparte il ciclo di appuntamenti “Nascere a Forlì” dedicato alle coppie in attesa. Gli specialisti dell’Ospedale “Morgagni Pierantoni” - ginecologi, ostetriche, anestesisti e pediatri - accompagneranno i futuri genitori attraverso incontri informativi bimestrali lungo tutto il 2026.

Gli appuntamenti, gratuiti e senza necessità di iscrizione, offriranno una panoramica completa sui servizi ospedalieri disponibili durante la gravidanza. Verranno illustrati l’assistenza ospedaliera in gravidanza, le strategie per gestire al meglio il travaglio e il parto, le tecniche non farmacologiche per il controllo del dolore e l’opzione della partoanalgesia. Gli incontri copriranno anche il periodo di degenza in ospedale, le prime cure neonatali e le procedure per la dimissione di mamma e bambino.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 10 presso la Sala riunioni del terzo piano del Padiglione Valsalva dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì.

Il primo appuntamento dell’anno è fissato per giovedì 29 gennaio 2026.