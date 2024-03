«Mostra blasfema», la Procura chiede l’archiviazione. Minutillo annuncia opposizione

FORLI’. «La Procura della Repubblica di Modena ha formalmente aperto il procedimento penale nei confronti dell’arcivescovo di Modena Erio Castellucci (originario di Forlì, ndr), dell’artista Saltini e dei curatori della mostra Don Bellini e Cristina Muccioli, indagati per vilipendio ma il pm Giuseppe Amara ha richiesto al gip l’archiviazione». A dare la notizia è l’avvocato forlivese Francesco Minutillo, legale dei fedeli che hanno depositato l’esposto contro la mostra “Gratia Plena” dell’artista Andrea Saltini nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi, ritenuta da loro “blasfema”. In particolare nell’esposto si sostiene che «il quadro raffigurante una apparente fellatio impartita a Gesù è stato collocato innanzi all’altar maggiore, ovvero di fronte alla pietra sacra contenente le reliquie di santi e martiri e di fronte al medesimo Gesù Crocifisso». Nelle motivazioni la Procura, spiega sempre Minutillo, «dà atto di “aver ricevuto numerosi esposti” ma ritiene non integrata l’oggettività della fattispecie poiché «trattasi di opere riconducibili all’attività di un artista (l’indagato Saltini), frutto di una propria elaborazione che, condivisibile o meno, risulta libera manifestazione del pensiero, peraltro, suscettibile di diverse interpretazioni da parte del fruitore delle opere e non già espressione di un gratuito disprezzo verso la confessione religiosa”». Minutillo ha annunciato che farà opposizione all’archiviazione richiesta dalla Procura.