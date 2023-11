Modigliana. Roccalbegni torna a fare il sindaco? “L’idea mi piace”

Un ex sindaco potrebbe tornare a caccia della poltrona di primo cittadino di Modigliana. Valerio Roccalbegni, che ha guidato il paese dal 2014 al 2019, potrebbe correre alla prossima tornata amministrativa in programma il 9 giugno 2024 per guidare il Municipio. Voci che si sono rincorse e che il diretto interessato non smentisce, anche se per il momento è concentrato sulla Fiera di Forlì, dove ricopre la carica di amministratore. «È tutto premature – chiarisce Roccalbegni –. Mi è stato chiesto, soprattutto me lo chiede la gente e questo mi fa molto piacere, però al momento non sciolgo la riserva. Ho un impegno con la Fiera e voglio portare a buon fine l’incarico che ricopro al momento. Non è un’ipotesi che ho scartato a priori, però sono in attesa degli eventi».

Roccalbegni ha già guidato il Comune di Modigliana dal 2014 al 2019. Nove anni fa la sua lista “Voi e noi per Modigliana”, appoggiato dai partiti di centro destra aveva ottenuto 1.095 voti e il 39.48%, superando “Happy Modigliana”, lista civica guidata da Stefano Scalini, appoggiata anche dal centrosinistra che aveva raccolto 869 voti pari al 31,33% dei consensi, e la lista civica “SiaModigliana” di Danilo Cicognani formata da tanti giovani alle prime armi che raccolse 809 voti pari al 29,17%. Cinque anni più tardi il ribaltone (senza Roccalbegni candidato) con l’attuale sindaco Jader Dardi della lista “Viviamo Modigliana” ad ottenere il 42,92 per cento di preferenze lasciando indietro le due rivali Chiara Bonfante e Maria Cristina Rossi, rispettivamente al 39,14% e al 17,93%.

La rivalsa

Adesso l’amministratore della Fiera di Forlì potrebbe scendere ancora in campo. «L’idea mi stuzzica – ammette Roccalbegni – sarebbe anche una sorta di rivalsa. Però ripeto che sono in stand by. Adesso ci sono tante fiere da portare a termine e quindi mi dedico a questo. Fino a dicembre tutto sarà fermo, poi dal prossimo anno ragioneremo e vedremo se sarà possibile trovare una formula che vada bene a tutti, perchè non si può andare divisi. Insomma ci sono tante cose da poter mettere insieme prima di poter dire sì o no. Ora siamo in fase di lavoro, diciamo».