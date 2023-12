Modigliana. Il sindaco Dardi: «Il nostro territorio è cambiato, ora la priorità è la manutenzione»

Ricostruzione e manutenzione del territorio considerandolo non con una visione locale ma piuttosto d’insieme che abbracci tutta la Romagna. Sono queste le priorità tracciate dal sindaco di Modigliana, Jader Dardi, che si è trovato ad amministrare uno dei Comuni maggiormente colpiti dalle calamità naturali che hanno segnato il 2023.

Sindaco, il suo è stato uno dei Comuni più colpiti prima dall’alluvione e poi dal terremoto. Il 2023 è stato l’anno più difficile del suo mandato?

«Qualsiasi mandato è sempre difficile ma quello che è accaduto nel 2023 è stato un evento inimmaginabile, al di là di qualsiasi previsione. Noi siamo ancora in emergenza, non è terminata. Dal 2 maggio, infatti, sono cambiate le nostre priorità così come l’assetto morfologico del territorio che siamo chiamati ad amministrare. Il 2 e 3 maggio e il 16 e 17 maggio, sono accaduti due eventi plurisecolari nell’arco di 15 giorni. Si è riusciti a fare fronte a un evento drammatico grazie a un contributo straordinario da parte dell’intera rete della Protezione civile e un impegno enorme da parte del mondo del volontariato che si è attivato subito per dare risposte».

Le calamità che hanno contraddistinto il 2023 come hanno cambiato l’agenda delle priorità?

«Siamo di fronte ad eventi che hanno segnato una cesura tra il prima e dopo. Il nostro è un territorio diverso, cambiato. Abbiamo problematiche nuove che dobbiamo affrontare non immaginando che tutto sia alle spalle ma avendo la consapevolezza della gravità di quello che può accadere. Ogni volta che piove, viviamo tutti con angoscia ciò che può determinarsi. Ciò che dobbiamo mettere in atto per mitigare situazioni come quelle che si sono verificate è il tema della manutenzione del territorio come priorità assoluta. Le aree collinari e interne devono essere un elemento prioritario nella manutenzione complessiva del comprensorio anche per la salvaguardia dei comuni a valle».

Tutta la viabilità di Modigliana è stata colpita dalle frane innescate dall’alluvione: ne sono state contate tra le 700 e le mille alle quali si aggiungono ingenti danni alla rete di sottoservizi. Qual è la dimensione economica del danno?

«Supera abbondantemente i 120 milioni di euro. Ci sono stati riconosciuti 108 milioni di euro di danni per la rete viaria comunale ai quali si devono aggiungere i danni alle strade di competenza della Provincia. I 108 milioni di danni riconosciuti sono il risultato di uno sforzo immane di rendicontazione e certificano la dimensione del danno subito. Adesso si apre la possibilità e la sfida della ricostruzione del territorio che è la vera priorità. Non bisogna poi dimenticare che a questi danni vanno aggiunti i 320 ettari, di proprietà comunale, della tenuta di Montebello, punto di ritrovo per camminatori in gestione alla Protezione civile. Anche in questo caso si contano numerose frane e un edificio non è agibile. È un danno non quantificato ma tangibile che non rientra in quei 108 milioni riconosciuti».

Tra le infrastrutture colpite a Modigliana, una di quelle più importanti anche dal punto di vista simbolico è il ponte di Castronchino. A che punto sono i lavori?

«Immediatamente dopo gli eventi alluvionali abbiamo affidato i lavori di somma urgenza che hanno coinvolto 28 imprese per oltre 30 cantieri per 1 milione 909 mila euro che ci sono stati riconosciuti dal commissario. Tra questi c’è anche il progetto di ricostruzione di Castronchino per un importo di circa 2 milioni e 300 mila euro. Ora abbiamo avviato la fase di conferenza dei servizi, chiamando tutti gli Enti preposti ad esprimere il proprio parere. Mi auguro che, nella seconda metà di gennaio, si possa partire con il bando di gara per selezionare le imprese che saranno chiamate ad esprimere la propria offerta economica ed avviare il cantiere nella prime settimane del 2024. L’obiettivo è che il 2024 inizi con un cantiere simbolico di partenza come quello del ponte di Castronchino, importante via di collegamento tra Modigliana e Faenza».