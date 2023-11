Mobilturi dona 120 cucine agli alluvionati di Forlì: ecco la prima consegna

Questa mattina, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessore Barbara Rossi e di Vito Turi, Presidente dell’omonimo gruppo, è avvenuta la consegna della prima delle 120 cucine componibili donate dall’azienda con sede a Modugno (Bari) in favore delle famiglie alluvionate forlivesi. Ogni cucina, composta da quattro elettrodomestici (frigo-congelatore, piano cottura ad induzione o a gas, forno e lavastoviglie), viene fatta recapitare direttamente presso l’abitazione dei beneficiari grazie a un’apposita convenzione sottoscritta dal Comune di Forlì con il team di Top Service.

La famiglia Orlati, residente in via La Regnola 1 (Carpinello/Villa Rotta), è risultata la prima in graduatoria nell’ambito dell’avviso pubblico per l’erogazione di beni durevoli ai nuclei familiari alluvionati pubblicato il 20 luglio scorso.

“La cucina è un luogo molto importante - affermano il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessore al Welfare Barbara Rossi - per molti rappresenta il primo mattoncino di una nuova casa o il punto di riferimento in termini di condivisione e convivialità degli spazi domestici. Grazie a questa importante donazione e alla solidarietà del gruppo Turi, molte famiglie duramente colpite dall’alluvione avranno la possibilità di ottenere un aiuto significativo, durevole e di qualità per ripartire e rialzarsi dal fango. A nome di tutta l’amministrazione comunale ringrazio di cuore il sig. Vito Turi per aver pensato a Forlì e al dramma che ancora sta vivendo dopo quella tragica notte di maggio.”

Andrea Sansovini di Top Service entra nel merito della procedura di consegna del grosso pallet presso le abitazioni dei beneficiari del bando: “in giornata sono programmate altre 4 consegne, per un totale di 20 entro la fine di questa settimana. Nei giorni scorsi abbiamo contattato ogni famiglia per avvertirla dell’arrivo imminente delle cucine e concordare un appuntamento funzionale alle loro esigenze. In 6 settimane contiamo di effettuare tutte le consegne.”

Le cucine messe a disposizione dal gruppo Turi sono di tre misure; 300 cm, 330 cm e 360, ognuna modulata secondo le esigenze del richiedente, così da soddisfare il più possibile le dimensioni degli ambienti domestici alluvionati. “Mobilturi è un marchio che racchiude qualità, capacità d’innovazione e italianità” - spiega Vito Turi, figlio del fondatore e presidente dell’azienda tra i primi produttori e progettisti di cucine in Italia. “In quei terribili giorni di maggio, vedendo le immagini in televisione dell’alluvione abbiamo percepito la profonda disperazione delle famiglie, costrette a lasciare le proprie abitazioni e buttare mobili ed effetti personali. Con quelle immagini nel cuore, abbiamo deciso di fare la nostra parte per Forlì e i suoi cittadini alluvionati, donando 120 cucine di nostra produzione, dotate di tutti gli elettrodomestici necessari e di tre misure differenti. La nostra” - conclude Turi - “è una famiglia di umili origini, vicina alla gente e radicata nel territorio. A Forlì abbiamo un punto vendita in via Pelacano, che ci lega ancora di più a questa bella città”.