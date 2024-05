Mezzacapo: “Schlein viene a Forlì e si dimentica di visitare i quartieri colpiti dall’alluvione”

“Elly Schlein arriva a Forlì per sostenere il candidato sindaco Graziano Rinaldini, ma si dimentica di fare una tappa nei quartieri della città duramente colpiti dall’alluvione nel maggio dello scorso anno”. Così il candidato della Lega, Daniele Mezzacapo commenta la presenza della segretaria del Pd alla Festa dell’Unità di Vecchiazzano. “Forse, Schlein ha rimosso di essere stata, prima ancora che segretaria del Pd a livello nazionale, vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Ci saremmo aspettati quantomeno una vista nei quartieri colpiti dall’alluvione, anche per spiegare per quali ragioni la Regione, visto che lei stessa ne è stata alla guida come vicepresidente e con deleghe all’ambiente, non sono mai state realizzate le casse di espansione promesse. Forse, invece di fare propaganda e affermare che Forlì deve uscire da questi 5 anni bui, sarebbe stato più opportuno un mea culpa nel rispetto dei cittadini forlivesi colpiti dal dramma di quasi un anno fa”, sottolinea il candidato della Lega e già assessore e vicesindaco del Comune di Forlì. “I danni dell’alluvione sarebbero stati certamente meno gravi se la Regione avesse lavorato nel corso degli anni come avrebbe dovuto. Evidentemente, nel pieno della campagna elettorale questo viene tenuto nascosto appositamente”.