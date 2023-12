Prosegue l’opera di riqualificazione e valorizzazione del centro storico di Forlì. Con recente delibera di giunta, è stato approvato il progetto esecutivo suddiviso in due lotti per la realizzazione di fioriere fatte su misura in vetroresina, da installare nell’apposito contenitore circolare sui lampioni di Piazza Saffi. “Salvo imprevisti, le fioriere saranno montate entro la prossima primavera” – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani.