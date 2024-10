Meteo Romagna, martedì 8 ottobre tornano pioggia e temporali

Martedì 8 ottobre tornano pioggia e temporali in tutta la Romagna. Lo annuncia il bollettino di Arpae Emilia-Romagna, che prevede cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, che dai rilievi tenderanno a interessare le pianure nel corso della giornata. Fenomeni più intensi e persistenti lungo il crinale appenninico ed in attenuazione ed esaurimento dalla sera. Temperature in aumento soprattutto sul settore centro-orientale. Minime tra 14 e 17 gradi; massime tra 18 e 22 gradi.

Allerta gialla

È stata disposta l’allerta gialla in Romagna per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali e vento. Per la giornata di martedì 8 ottobre - si legge nell’allerta - sono previsti temporali forti più probabili sulla fascia appenninica, con precipitazioni intense anche a carattere di rovescio, che possono generare diffusi fenomeni di ruscellamento e franosi sui versanti ed innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centrale e della soglia 1 nel settore occidentale e centro orientale.

Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica. Il moto ondoso potrà generare occasionali fenomeni di erosione del litorale e/o ingressione marina, soprattutto nel settore costiero centro-settentrionale.