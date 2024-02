Meldola. Sarà Andrea Di Biase il candidato sindaco del centrodestra che sfiderà Cavallucci

l candidato di “Noi meldolesi” sarà Andrea Di Biase, 30enne laureato in filosofia e insegnante. Anche Meldola, infatti, andrà al voto in giugno per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Sarà, quindi, una corsa a due: da un lato il primo cittadino uscente Roberto Cavallucci appoggiato dal centrosinistra, dall’altro Di Biase sostenuto dal centrodestra che, a differenza di 5 anni fa, si presenterà unito forte anche dei risultati ottenuti alle politiche da Fratelli d’Italia. A Meldola, la vittoria di Roberto Cavallucci nel 2019 fu agevolata dalla scissione in due liste del centrodestra proprio perché due componenti (Ermano Giunchi e Cristina Bacchi, ex assessora della giunta Zattini, ndr) della lista “Noi meldolesi”, che aveva portato all’elezione di Gian Luca Zattini nei dieci anni precedenti, decisero di dividersi e correre singolarmente. Cavallucci, tra l’altro e nonostante le difficoltà del mandato, può vantare una mole di interventi e investimenti importanti, ha allacciato e rafforzato i legami con il vasto mondo del volontariato e dell’associazionismo e fin dall’inizio del suo percorso alla guida del Municipio, conscio di essere stato votato nel 2019 dal 33,39% dei cittadini (i candidati appoggiati dal centrodestra se fossero stati uniti, insieme avrebbero ottenuto il 55,5%, ndr) , ha assunto un atteggiamento non divisivo, cercando di arrotondare gli spigoli delle polemiche sia in paese che in consiglio comunale. Dal canto suo, il primo cittadino ha dovuto affrontare una legislatura non semplice: nel giro di 5 anni ha fatto i conti con la gestione della pandemia, con il rincaro dei costi dell’energia e da ultimo con l’emergenza alluvione. Ad ogni modo mancano poco meno di quattro mesi all’appuntamento con le urne, ma dopo l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione, nel centro di Meldola a due passi dalla piazza, può cominciare ufficialmente la campagna elettorale. Parte dalle frazioni di Piandispino e Valdinoce il primo ciclo di incontri che vedrà “Noi meldolesi” impegnata nelle diverse località del territorio comunale. Il primo appuntamento è per venerdì alle 19.30 al circolo di Piandispino (bar Gardini), una serata di ascolto rivolta ai residenti e non solo con un apericena offerto dall’associazione. «L’iniziativa – spiega il candidato sindaco Andrea Di Biase – è all’insegna della convivialità e vuole essere un’occasione per dialogare con i cittadini dei problemi che persistono nelle realtà collinari. Tra questi i danni provocati dall’alluvione, la necessità di predisporre canali di informazione più capillari e superare i limiti imposti dalla posizione decentrata rispetto al capoluogo. Abbiamo nuove proposte e speriamo di portare nuova linfa alle comunità: iniziare dai piccoli centri, troppo spesso lasciati a sé, ci pare il modo migliore per rendere vivo il territorio».