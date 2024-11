Meldola, rinvenuto materiale rubato: dove visionarlo

Nel corso di una attività di Polizia Giudiziaria svolta nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di attrezzature da lavoro/agricole di verosimile provenienza illecita. Si ritiene che tale materiale sia stato sottratto nella provincia di Forlì-Cesena ed in quelle immediatamente limitrofe. Gli oggetti sono stati tutti catalogati e le loro immagini inserite sul sito istituzionale dell’Arma, raggiungibile al seguente link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/servizi/banche- dati/oggetti-rinvenuti inserendo “Forlì-Cesena” nel campo “provincia” e “varie-oggetto non catalogato” in quello “natura oggetto”, prima di procedere alla ricerca. Chiunque dovesse riconoscere tra i beni recuperati oggetti di propria appartenenza, è invitato a contattare la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Meldola, disponibile tutti i giorni, al numero 0543.498100, richiedendo di parlare con il Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa della Compagnia.