Meldola. Racing Team le Fonti: un 2024 ricco di sfide e appuntamenti

Coppa Città di Meldola, Gran Premio Nuvolari, Festa Dakar e campionati di rally. Il 2024 del Racing Team Le Fonti si preannuncia intenso e ricco di emozioni. Ieri nella nuova sede di Piazza Orsini, il Racing Team Le Fonti ha presentato nel dettaglio i programmi per il 2024; ad illustrare le tante attività in programma, il presidente Paolo Ragazzini, intervenuto dopo il saluto del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, entusiasta estimatore delle attività del sodalizio romagnolo. In particolare verrà proposta l’edizione numero diciotto della Coppa Città di Meldola-Giro dei 4 Castelli, prevista l’11 maggio, che fa parte della fortunata serie Trofeo della Romagna, che comprende otto eventi. Da segnare nel calendario anche la data del 22 settembre, con il passaggio in centro a Meldola, del prestigioso 34° Gran Premio Nuvolari,che ogni anno raccoglie circa trecento adesioni di equipaggi provenienti da tutto i mondo. Gli organizzatori della Mantova Corse, hanno devoluto al Comune di Meldola una sostanziosa donazione per sopperire ad alcune necessità causate dall’alluvione del maggio 2023. Domenica 24 marzo al Teatro Dragoni “Festa Dakar” per celebrare l’impresa portata a termine in Arabia Saudita di Andrea Succi, in abbinamento ad Andrea Schiumarini; da definire la data del “Tubo Challenge”,un evento propedeutico sulle gare di regolarità dedicato a soci e sostenitori e un incontro con giovanissimi e piccoli studenti, per introdurli al mondo delle quattro ruote, con un occhio attento alla sicurezza stradale. Il presidente Ragazzini presentato i soci agonisti impegnati in varie tipologie di gare, ad iniziare da Andrea Succi, navigato da Fabio Graffietti, che parteciperà al Campionato Rally Storici Terra con la stessa Bmw M3 con cui ha dominato la propria classe al recente rally croato 2 Castelli, ad iniziare dal prossimo fine settimana, con il Rally di Foligno; sempre alla gara umbra, parteciperanno, Franco Ricciardi con Mattia Bartolucci, l’anno passato, primi di classe della coppa di zona regionale, la “dottoressa volante”, Erica Ranalli con alle note Jastine Sertori, il figlio e nipote d’arte Giacomo Bentivogli e Marco Leonessi; per quanto concerne la Coppa Romagna Slalom, saranno in tanti al via di questa serie: Davide Petretti, Arturo Alessandrini, Mirko Viroli,Christian Barbera, Denny Fattini, Marco Camporesi, Franco Filippi, Antonio Maddalena, Mauro Billi, Carlo Neri, Manuel Andreini e Francesco Montuschi. In ambito regolarità, non mancheranno Roberto Regitori e Antonella Ballani, Franca Agnoletti e Lorella Agostini, Giovanni Brighi e Marco Camporesi, Marco Bentivogli e Genunzio Silvagni, Massimo Liverani e Valeria Strada e Danile Porcellini; in alcune gare estere in salita,ci sarà Lino Bertozzi, mentre sul fronte dei kart da seguire a livello tricolore, un altro figlio d’arte, il velocissimo Samuele Marchetti.