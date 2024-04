Meldola, nuova strumentazione all’Irst “Dino Amadori”

Un nuovo acceleratore lineare (Linac, Linear Accelerator) per l’Unità di Radioterapia Irst “Dino Amadori” Irccs. La nuova dotazione, realizzata grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro, servirà a garantire cure sempre più precise e meno invasive, riducendo il numero di sedute necessarie. Il macchinario consente all’Istituto di poter usufruire di uno dei più avanzati mezzi per radioterapia attualmente in commercio. Il Linac installato in sostituzione della precedente strumentazione, giunta ormai alla conclusione del proprio ciclo d’utilizzo ottimale, infatti, permette una migliore conformazione del fascio di radiazione in modo da colpire in maniera molto accurata il bersaglio tumorale, risparmiando i tessuti vicini. Il nuovo Linac ha, inoltre, una velocità di trattamento molto più elevata rispetto alla tecnologia precedente in quanto la dose che può erogare nel tempo di esposizione è maggiore. Sul nuovo Acceleratore Lineare è stata anche implementata una recente tecnologia, la Sgrt (acronimo di Surface Guided Radiation Therapy) che ricostruisce in virtuale 3D la superficie corporea del paziente e la monitora dal posizionamento pre-terapia fino al termine del trattamento. In questo modo, in caso di spostamenti o movimenti involontari del paziente, l’emissione di radiazioni s’interrompe così da evitare di colpire gli organi sani.