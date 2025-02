Meldola. Inaugurata la farmacia oncologica della Romagna. Investimento da 16,5 milioni di euro FOTOGALLERY

Un investimento complessivo di 16,5 milioni di euro per offrire preparati oncologici sempre più personalizzati riducendo il rischio di errori e ottimizzando i costi. È stata inaugurata questa mattina, in presenza delle massime autorità tra le quali il presidente della Regione Michele de Pascale, la farmacia oncologica della Romagna, nuova struttura di circa 2000 metri quadri su quattro piani a due passi dall’Irst. Qui lavoreranno circa 50 tra farmacisti e tecnici di produzione, per realizzare anche terapie sperimentali.