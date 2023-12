Meldola. Il sindaco Cavallucci: «Tante le difficoltà, ma la comunità è unita. Sul mio futuro politico deciderò dopo le feste»

«In questi cinque anni mi sono messo a servizio della comunità con umiltà e ho avuto la possibilità di incontrare tante persone, venendo a contatto con le loro storie e quelle delle famiglie. La porta di questo ufficio è sempre stata aperta. Al momento sono concentrato sulla risoluzione dei problemi che la popolazione deve affrontare, quanto ad una mia candidatura ne parleremo dopo le festività». Tira le somme il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, che si appresta a concludere cinque anni di mandato non certo semplici.

Sono stati anni complicati segnati prima dalla pandemia poi dall’alluvione. L’aveva immaginato così il suo mandato?

«E’ stato un privilegio fare il sindaco, certo è stato un mandato impegnativo e credo che nessun collega si aspettasse di dover gestire tutto questo. Nonostante le difficoltà, ho trovato una comunità unita, solidale e generosa che si rimbocca le maniche ed è pronta a lavorare per il futuro».

Il 2023 è stato l’anno dell’alluvione, com’è la situazione a Meldola?

«Ci siamo trovati di fronte ad un evento eccezionale. La nostra città è stata colpita sul fronte allagamento nelle aree del campo sportivo, a monte del Ponte dei Veneziani e in altre zone in prossimità dei rii minori. In particolare penso all’area del rio Cavallo, dove il corso d’acqua tombinato nell’800 quando c’era la ferrovia si è riappropriato del proprio corso. Si parla di più di 90 famiglie che hanno fatto domanda per il Cis, alle quali si aggiungono tutti coloro che da poco hanno fatto richiesta di risarcimento danni tramite la piattaforma Sfinge. Dall’altra parte gli eventi calamitosi di maggio hanno impattato sulle infrastrutture: contiamo più di 50 frane sulle strade comunali, alle quali si aggiungono tutte quelle che insistono sulle strade vicinali e provinciali. Il Comune ha speso 730mila euro di somme urgenze, riconosciute dal commissario Figliuolo, per mettere una toppa al disastro».

Come procede, invece, la ricostruzione?

«Per la ricostruzione vera e propria, la cosiddetta fase tre, ancora non sono arrivate indicazioni. Al momento siamo nella fase di messa in sicurezza per la quale la struttura commissariale ci ha riconosciuto 3 milioni 380mila euro. Effettueremo interventi urgenti, alcuni cantieri partiranno tra la fine e l’inizio dell’anno, per rimettere in sesto il territorio. Abbiamo già incaricato i progettisti, ora si tratta di cercare le ditte e affidare i lavori. Vogliamo restituire ai cittadini e alle imprese la possibilità di spostarsi in sicurezza. Non solo, stiamo studiando con le professionalità competenti il modo per evitare che le case finiscano nuovamente sott’acqua. Il rischio zero non c’è, ma possiamo cercare di provare a limitare i danni qualora si ripresentasse una situazione di questo tipo. Vogliamo dare alle persone tranquillità, perché l’alluvione ha portato con sé non solo danni materiali ma anche psicologici».

Guardando al 2024, cosa si augura per la sua comunità?

«La cosa più importante è la speranza di poter mettere a terra tutte le risorse che ci sono arrivate per ripristinare il sistema viario. Altro tassello importante sarà sistemare l’area sportiva e ricostruire le strutture, tra cui il campo da calcio, danneggiate dall’alluvione. Infine, nel 2024 partiranno i lavori su palazzo del Podestà: c’è un bel progetto insieme a CavaRei che ha l’intento di restituire un pezzo di cuore del centro storico alla comunità meldolese».