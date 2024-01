Meldola. Bimba di un anno muore nel sonno, disposta l’autopsia

Tragedia a Meldola, bimba di un anno trovata morta nel suo lettino, disposta l’autopsia.

La tragica scoperta è avvenuta giovedì intorno alle 13.30, quando la piccola è stata trovata dai genitori senza vita, sul posto è arrivata subito un’ambulanza della Croce Rossa che ha poi allertato l’auto medicalizzata, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare, era già morta probabilmente da un paio d’ore.

«È una tragedia che ci lascia sgomenti - afferma Jennifer Ruffilli, vicesindaco del Comune di Meldola - esprimiamo il massimo cordoglio alla famiglia e siamo pronti a dare una mano se ce ne sarà bisogno. Siamo vicini ai genitori della piccola in questa tragedia».

La bimba è figlia di una coppia di origine senegalese, residente a Meldola, ben integrata nella comunità locale, che ha anche un altro figlio di 6 anni. Sulle cause della morte indagano i carabinieri del comando provinciale, allertati e intervenuti sul posto. Difficile dire cosa sia successo nel lettino e in quale momento, solo l’autopsia potrà chiarire gli aspetti della vicenda.

Pare che la bambina avesse già qualche problema di salute, potrebbe essere sopraggiunto un arresto cardiaco per qualche complicazione, che non ha lasciato scampo alla bimba. Vista l’ora in cui è scattato l’allarme è ipotizzabile che la piccola stesse facendo un sonnellino, magari dopo pranzo, i genitori non si sono accorti subito di quanto accaduto e la tragedia si è consumata nel silenzio della stanza in cui dormiva la piccola. L’autopsia verrà effettuata nei prossimi giorni.