Ha ripreso a piovere in Romagna anche in pianura. Ma è in Appennino che non ha mai smesso per l’intera giornata. Sei ore di precipitazioni ininterrotte, oltre 200 millimetri caduti in alcune zone, stanno facendo rivivere l’incubo del maggio 2023 a Modigliana, Castrocaro, Faenza e Castel Bolognese. Nei primi due borghi del Forlivese i fiumi sono esondati e l’acqua verso le 21 ha invaso le strade dei paesi. Si registrano frane, allagamenti, zone isolate senza luce e linee telefoniche.