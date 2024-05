Maltempo a Forlì, il sindaco Zattini: “Un evento straordinario”

Dopo un pomeriggio molto difficile a causa del nubifragio che ha colpito Forlì, il sindaco Gian Luca Zattini si è espresso così sulla sua pagina Facebook: “Sto seguendo da vicino la situazione venutasi a creare dopo il violentissimo temporale di questo pomeriggio, con oltre 50 millimetri di pioggia caduta in pochissimi minuti - un evento straordinario - forti grandinate e un effetto bomba d’acqua. La macchina comunale si è subito messa in moto per risolvere le criticità. I sottopassi sono tutti aperti, le strade sono tutte percorribili, l’albero in via Dragoni che occludeva la carreggiata è stato rimosso. Resta chiuso il tratto di tangenziale tra viale Roma e l’aeroporto. Siamo in stretto contatto con il gestore, per garantirne la riapertura il prima possibile. Il sistema fognario della città ha consentito il regolare deflusso di tutte le acque nell’arco di pochissimo tempo, nonostante la portata d’acqua eccezionale riversatasi sul territorio nel giro di pochissimi minuti, unitamente alla grandine che ha occluso le caditoie. Tutti gli operatori del Comune, i gestori delle reti e la Polizia Locale sono all’opera”.