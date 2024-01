Lutto per la morte dell’architetto Anelli, Fdi rinvia l’inaugurazione della sede di Forlì

Slitta l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia a Forlì. Il taglio del nastro in Corso Diaz 23, inizialmente previsto per sabato 13 gennaio, è stato rimandato a sabato 20 gennaio alle ore 11,30. «Una scelta dettata dal lutto che ha colpito la nostra comunità, con la scomparsa dell’architetto Giuseppe Anelli, per tutti noi Geppe, marito di Kitty Montemaggi, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Savignano», informano Alice Buonguerrieri, deputato e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI a Forlì.