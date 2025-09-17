Lotteria della Solidarietà: dove acquistare i biglietti a Forlì e a Cesena

E’ stata presentata oggi, mercoledì 17 settembre la 25a edizione della Lotteria della Solidarietà, evento di raccolta fondi, ideato tanti anni fa da don Dario Ciani, che oggi rappresenta una preziosa occasione per l’autofinanziamento del Non Profit locale. L’iniziativa, promossa da associazione Amici di don Dario ODV, Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e VolontaRomagna ODV, è sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dalla BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e da diverse imprese e negozi del territorio. In più ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Forlì, Cesena, Cesenatico, Castrocaro Terme - Terra del Sole, Forlimpopoli, Galeata, Sarsina, Gambettola e S. Mauro Pascoli. L’iniziativa presenta, quali media partners, il Resto del Carlino, il Corriere Romagna e il quotidiano online Forlì Today.

Attraverso la vendita dei biglietti (costo 1 euro) gli organismi del Terzo Settore potranno autofinanziare i propri progetti, attraverso il 70% di quanto incassato, che verrà loro ristornato al termine della Lotteria: il rimanente 30%, tolte le spese di gestione, verrà destinato parte al finanziamento di progetti solidali, scelti, fra quelli presentati agli organizzatori, da un’apposita commissione, che valorizzerà in primis innovazione e progettualità di rete e parte al Fondo Carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa Circondariale di Forlì.

Il biglietto contiene 13 buoni omaggio sia per la consumazione gratuita di prodotti (7 caffè) sia per l’ingresso gratuito a 6 musei del territorio, quali il Museo Civico San Domenico (Forlì), il Museo Archeologico di Forlimpopoli, il Museo Civico di Pianetto (Galeata), il Museo della Marineria di Cesenatico, il Parco Poesia Pascoli di S. Mauro Pascoli e Rocca delle Caminate.

L’accesso gratuito a tali musei rappresenta anche un incentivo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle nostre terre. I 150 premi della Lotteria sono buoni spesa, a cui contribuiscono diverse aziende ed esercizi commerciali sponsor che da anni sostengono l’iniziativa, fra cui Club del Sole, Casadei Expert e diversi Supermercati CONAD del territorio.

La vendita dei biglietti si protrarrà fino all’estrazione dei tagliandi vincenti, prevista per venerdì 30 gennaio 2026, presso la sede dell’associazione Amici di don Dario a Forlì. A seguire sarà organizzato un evento conclusivo, alla presenza delle autorità locali, durante il quale avverrà la consegna dei contributi ai progetti solidali prescelti e al Fondo Carcere.

I biglietti possono essere ritirati a Forlì presso l’Associazione Amici di don Dario (via Dandolo, 18 - tel. 0543.21900 – e mail: amicidisadurano@cssforli.it), mentre a Cesena presso la sede di Volontaromagna (via del Serraglio, 18 - tel 0547 612612 – e mail: info.forlicesena@volontaromagna.it).