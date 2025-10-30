Livia Tellus, utile netto oltre i 5 milioni a giugno 2025

Ricavi di gruppo per quasi 75 milioni di euro, una redditività che sfiora gli 8 milioni e un utile d’esercizio pari a 8 milioni 883mila euro, in crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente.
Sono estremamente significativi i risultati gestionali conseguiti da Livia Tellus Romagna Holding nel corso dell’esercizio finanziario 2024, e i frutti dell’azione diretta a massimizzare i rendimenti e l’efficacia dei servizi erogati dalle società partecipate dai 15 Comuni del comprensorio forlivese, continuano a maturare anche nel 2025, con un utile netto della Società che, al 30 giugno, si è attestato a 5 milioni 314mila euro.
Riunitasi martedì 28 ottobre, l’Assemblea ordinaria dei Soci di Livia Tellus Romagna Holding ha preso atto dei risultati del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 sottoposto a revisione volontaria e ha approvato il Bilancio annuale per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. I risultati economici conseguiti confermano l’efficacia dell’azione di coordinamento e indirizzo strategico che il Gruppo, a capitale interamente pubblico, svolge per conto dei Comuni della Romagna Forlivese sulle società direttamente controllate, collegate e partecipate.