Livia Tellus, utile netto oltre i 5 milioni a giugno 2025

Riunitasi martedì 28 ottobre, l’Assemblea ordinaria dei Soci di Livia Tellus Romagna Holding ha preso atto dei risultati del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 sottoposto a revisione volontaria e ha approvato il Bilancio annuale per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. I risultati economici conseguiti confermano l’efficacia dell’azione di coordinamento e indirizzo strategico che il Gruppo, a capitale interamente pubblico, svolge per conto dei Comuni della Romagna Forlivese sulle società direttamente controllate, collegate e partecipate.

Sono estremamente significativi i risultati gestionali conseguiti da Livia Tellus Romagna Holding nel corso dell’esercizio finanziario 2024, e i frutti dell’azione diretta a massimizzare i rendimenti e l’efficacia dei servizi erogati dalle società partecipate dai 15 Comuni del comprensorio forlivese, continuano a maturare anche nel 2025, con un utile netto della Società che, al 30 giugno, si è attestato a 5 milioni 314mila euro.

Pur in un contesto geopolitico complicato, l’attività svolta da LTRH, ha avuto un ruolo sostanziale nel consentire l’incremento sia delle performance del Gruppo, sia di quelle delle singole società. Livia Tellus rappresenta, dunque, un valore di tenuta economica e sociale per il territorio. Oltre a fornire servizi fondamentali per la collettività, le imprese del Gruppo occupano infatti direttamente 277 unità di personale, con dipendenti in crescita di 16 unità rispetto a fine 2023.

I ricavi consolidati hanno raggiunto i 74 milioni 946mila euro e il risultato operativo sfiora gli 8 milioni, attestandosi a 7 milioni 806mila euro. Ragguardevole anche il risultato della gestione finanziaria che, per lo scorso anno, è stato pari a 2 milioni 850mila euro, in aumento di oltre 700mila euro sul 2023.

Il Gruppo LTRH ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di 8 milioni 883mila euro, in crescita di 229mila euro rispetto all’anno precedente (+2,9%). Di questi, 6 milioni 535mila euro sono di pertinenza del Gruppo.

Il Bilancio Consolidato trae origine dai bilanci d’esercizio della holding capogruppo e da quelli delle società nelle quali detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale oppure ne esercita azione di verifica e accertamento. Nello specifico, si tratta di: Forlifarma Spa, FMI Srl, Alea Ambiente Spa, Unica Reti Spa (società controllate); Fiera di Forlì Srl, Romagna Acque Società delle Fonti Spa, Techne Soc.Cons.arl.

Il Consiglio d’Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding, presieduto da Antonella Danesi, ha sottoposto poi all’approvazione anche il Bilancio della Società per l’esercizio iniziato l’1 luglio 2024 e terminato il 30 giugno 2025. Documento i cui dati consentono di continuare a soddisfare le aspettative dei Soci, grazie a risultati economici in perfetta continuità con quelli delle annualità precedenti e traducibili immediatamente in dividendi per i Comuni.

Il Bilancio, approvato martedì, consente il raggiungimento degli obiettivi di carattere finanziario e strategico assegnati e di confermare solidità e continuità gestionale per le società partecipate.

L’esercizio si è chiuso al 30 giugno con un utile netto pari a 5 milioni 314mila euro che supera le aspettative e, per oltre 300mila euro, le stesse previsioni del Budget 2024-2025 della holding.

L’Assemblea dei Soci ha deliberato di destinarlo ai Comuni come segue:

Azioni di Categoria A per 459.939 euro, dato in linea con l’anno precedente.

Azioni di Categoria C per 262.287 euro, con un incremento di 87mila euro pari al 50% sul 2024.

Distribuzione di dividendi da azioni ordinarie per 4 milioni 200mila euro, in aumento di 1,2 milioni rispetto all’anno precedente (+40%).

A Riserva Straordinaria vengono destinati 392.501 euro.

All’assemblea ha preso parte anche il nuovo Direttore Generale di Livia Tellus Romagna Holding, entrato in carica da inizio ottobre. È Alessandro Savoia, 63 anni nato a Cervia e residente a Bologna, che apporta la sua grande esperienza amministrativa maturata in uno dei principali gruppi fieristici nazionali. Savoia è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

«Attraverso il suo ruolo di holding pubblica, Livia Tellus continua a svolgere un’attività di indirizzo strategico, assicurando continuità ed economicità nella gestione delle società partecipate e massimizzando i benefici che queste apportano alla collettività in termini di sostenibilità economica e sociale – spiega la presidente, Antonella Danesi -. L’azione di controllo analogo congiunto ha permesso poi di conseguire risultati persino superiori agli anni scorsi e di distribuire dividenti in aumento che si tradurranno in risorse e servizi per i cittadini».