Lezione di civiltà stradale urbana al Classico

Gli studenti delle classi quarte del liceo classico “Morgagni” si sono cimentati in una lezione di “Civiltà stradale urbana”. Un progetto curato dal professore Antonio Morgagni proprio per sensibilizzare i ragazzi sulle opportunità che la città di Forlì offre sul tema della mobilità sostenibile. «È più di una semplice lezione di educazione stradale – racconta il docente –. La vita nel traffico è uno spaccato di vita quotidiana in cui emergono modelli comportamentali, sia individuali sia collettivi, relativi ai valori di educazione civica. Il progetto intende affrontare il tema della qualità di civiltà stradale nel rapporto tra mobilità urbana e viabilità stradale, con la conseguente sicurezza degli utenti della strada. Il tema è sviluppato anche attraverso il confronto con i modelli comportamentali osservati in altri paesi europei». Ma effettivamente quali opportunità ci sono nella città? A Forlì, nello specifico, ci sono quasi 140 chilometri di piste ciclabili, solo negli ultimi anni sono stati aggiunti circa 30-40 chilometri di percorsi. Un investimento, in termini economici, che è costato all’incirca 5 milioni di euro. Ora, l’obiettivo del Comune è arrivare al 2030 con 190 chilometri di piste ciclabili, in cantiere ci sono già diversi progetti. «Non riusciremo ad essere come gli olandesi perché serve un certo tipo di cultura che qua manca e per la quale ci vuole tempo, costanza e formazione – afferma l’assessore alla mobilità, Giuseppe Petetta –, ma gli studenti oggi sono molto attenti alla mobilità sostenibile e a quelle che sono le tematiche ambientali. A noi il compito, quindi, di consentirgli di fare gli spostamenti in sicurezza e dotare la città di infrastrutture. Piano piano anche noi arriveremo a percentuali sempre più alte in termini di percorsi ciclabili». Chilometri che negli ultimi anni sono aumentati grazie anche alle corsie ciclabili, per le quali tanto si è discusso. Infrastrutture che sono nate sulla spinta del successo del progetto “Al lavoro in bici”: in 16 mesi sono stati percorsi più di 436.640 chilometri, 796 i partecipanti, 110.763 i viaggi casa-lavoro/lavoro-casa effettuati da lavoratori di tutte le età residenti in ogni parte di Forlì per un risparmio di 60.854 chilogrammi di anidride carbonica. Gli aderenti hanno potuto usufruire di un contributo di 0,20 centesimi al chilometro per un massimo di 50 euro al mese. «In questo modo siamo riusciti a monitorare quelle che sono le arterie cittadine più battute da coloro che si spostano con la bicicletta per motivi di lavoro – prosegue Petetta –, da qui l’idea di mettere in evidenza che quei percorsi stradali sono utilizzati dalle bici. Con le corsie ciclabili, quindi, non si fa altro che avvertire l’automobilista che in quei punti transitano ciclisti e di stare attenti. L’effetto, ora, è che in quei tratti di strada si è ridotta la velocità dei veicoli. Ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, adesso ragazzi contiamo su di voi per proseguire con le buone pratiche». Un’altra opportunità che offre Forlì è quella del bike sharing, ad oggi si contano 10 postazioni dislocate per la città.