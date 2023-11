Legacoop Romagna: “Migranti in Albania? Basta populismi, ci servono nelle aziende”

Due hub di migranti in Albania sono, da parte del governo, “una decisione ideologica, antistorica e doppiamente dispendiosa”. A sostenerlo la presidenza di Legacoop Romagna che riconduce il tema dei migranti a quello della carenza di personale nelle imprese, anche romagnole, alle difficoltà del sistema previdenziale e, in più generale, allo sviluppo economico. “Quanto spenderà il governo per dare seguito all’Accordo Italia-Albania- si chiedono i cooperanti- e quanti di quei migranti potrebbero iniziare a lavorare nelle imprese che non stanno trovando personale?”. Il problema principale del mercato del lavoro nazionale è infatti “la difficoltà a trovare nuovo personale in ogni settore, partendo dall’agricoltura e dai servizi alla persona: cominciano ad essere a rischio pezzi del Made in Italy, ospedali e residenze assistite”. Alla luce di ciò, Legacoop Romagna respinge “i populismi di ogni tipo” e chiede piuttosto “nuove politiche del lavoro e dell’immigrazione” perché diversamente “andrà in crisi tutta l’economia”. In primis, infatti “la programmazione dei flussi migratori è assolutamente insufficiente- denuncia Legacoop- se commisurata alle esigenze dell’economia”. E guardando alle tre province romagnole “negli ultimi 20 anni, l’immigrazione è diminuita del 17%”, come riscontrabile dai dati Istat. Di qui la necessità di “una politica migratoria nuova, forte, costruita attraverso una dinamica di sistema che coinvolga il mondo imprenditoriale e quello della formazione”. Tutto il contrario quindi di quello che sta facendo il governo, rimarca la centrale cooperativa romagnola, con la scelta di “spostare il problema al di là del mare, a spese dei contribuenti”. Al contrario “le cooperative sono pronte a garantire uno dei pilastri di una buona immigrazione- assicura infine- l’integrazione sostenuta dall’offerta di lavoro a vantaggio della crescita del Paese”.