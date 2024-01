Le case di riposo costano 1.500 euro in più all’anno. Il Comune di Forlì: “Non è questa la strada giusta”

“Vogliamo essere chiari su questa vicenda; il Comune di Forlì ha espresso in più occasioni e nelle sedi opportune la propria contrarietà all’aumento delle rette a carico di anziani e disabili ricoverati nelle strutture protette per persone non autosufficienti. Siamo certi che i gestori siano alle prese con forti difficoltà dettate dall’aumento dell’inflazione e dei costi delle materie prime, ma riteniamo che questo aumento di spesa non possa e non debba in alcun modo essere fatto ricadere sulle spalle delle famiglie.”

L’assessore al welfare e politiche per la famiglia, Barbara Rossi, chiarisce la posizione del Comune di Forlì all’indomani della polemica scoppiata con l’approvazione di una delibera di giunta regionale che comporterà, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento di 4,10 euro al giorno, per un totale di 123 euro al mese, del servizio per anziani e disabili non autosufficienti, ricoverati nelle case protette. A fine 2024, quindi, le famiglie spenderanno 1.500 euro in più.

“Anche oggi, in sede di ufficio di presidenza della CTSS della Romagna, ho ribadito che non è questa la strada giusta da seguire per risolvere la grave questione dell’aumento dei costi a carico dei gestori, soprattutto in un momento così difficile per i bilanci delle nostre famiglie e in un territorio come il nostro, duramente colpito dall’alluvione. L’inflazione ha diminuito il potere di acquisto di tutti e la nostra comunità si sta rialzando da un evento che l’ha messa a dura prova. Questi aumenti tariffari” – conclude l’assessore Rossi – “rappresentano il colpo di grazia per le famiglie e i loro assistiti. Chiediamo quindi alla Regione Emilia Romagna di ripensarci e intervenire con risorse proprie per evitare rincari sulle famiglie, al netto delle richieste legittime dei gestori”.