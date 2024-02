La scelta di Forlì: “I mini market dovranno chiudere entro le 20”

In una nota, il vice sindaco di Forlì Daniele Mezzacapo è intervenuto sul tema della sicurezza e annuncia una stretta per i mini market dopo gli ultimi episodi di violenza: “Nel ringraziare il Prefetto di Forlì-Cesena, il Questore, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Forlì per l’attenzione e l’impegno messi al servizio della città in tema di sicurezza, esprimo piena soddisfazione per l’esito dell’incontro che si è svolto nella mattina di giovedì scorso in Prefettura con una delegazione di residenti su fenomeni di degrado, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti che si verificano in alcune vie del centro storico. L’incontro ha fatto seguito a momenti di ascolto che ho personalmente avuto con residenti e con alcuni dei cittadini che hanno avviato una raccolta di oltre 200 firme a sostegno dell’esposto inviato a Prefetto e Questore segnalando situazioni di degrado e alcune criticità”.

“Controlli potenziati”

“Fin dal momento in cui sono avvenuti questi primi confronti - continua Mezzacapo - ho provveduto ad attivare il Comando della Polizia Locale per potenziare il controllo nella zona individuata dai cittadini come più critica. A seguito di ciò, in pochi mesi, sono state effettuate oltre 40 sanzioni per ubriachezza molesta, consumo di alcolici su suolo pubblico e vendita di bevande alcoliche oltre i limiti orari definiti per legge. Si è trattato di una azione certamente funzionale ad affrontare il problema ma rispetto alla quale è necessaria ulteriore attenzione. Da un punto di vista dell’Amministrazione comunale, ho già dato indirizzo al Comando della Polizia Locale di effettuare in modo sistematico controlli nei mini market e nei pubblici esercizi del centro storico nei confronti dei quali sono state già emesse sanzioni, con una particolare attenzione nei riguardi di un mini market in via degli Orgogliosi. A questa attività, il Comune di Forlì aveva sospeso la licenza per 5 giorni dettandone la chiusura forzata; provvedimento inasprito da una ulteriore sospensione della licenza per motivi di ordine pubblico”.

Il nodo dei mini market: “Chiusura alle 20”

Mezzacapo affronta poi il “nodo mini market”: “Secondo quanto riferito dai residenti di via degli Orgogliosi è emerso che con la chiusura del mini market la situazione nella via è notevolmente migliorata. Dello stesso avviso sono stati i residenti di Corso Mazzini che hanno verificato come dopo alcuni provvedimenti di sospensione della licenza e di chiusura di una attività commerciale, le condizioni del luogo sono tornate ordinarie. È evidente che il rispetto delle regole è fondamentale, sia per garantire la sicurezza dei cittadini, sia per il decoro, sia negli interessi di tutte le attività commerciali e i pubblici esercizi che rispettano le norme e svolgo un lavoro di qualità. L’analisi di questi fenomeni ha evidenziato che le ore critiche sono quelle serali e notturne ed è sulla base di questa valutazione che il Comune, nella persona del Vicesindaco e degli uffici collegati alla delega della Sicurezza, dopo un confronto con il Prefetto e con le Forze dell’Ordine, provvederà nei prossimi giorni, in alcuni luoghi della città e in alcuni punti specifici, a limitare gli orari di apertura delle attività alle ore diurne con chiusura non oltre le ore 20. In alcuni casi di recidività è in fase di valutazione persino la revoca della licenza. Ciò sarà adottato, ovviamente, nei confronti di chi ad oggi, in totale spregio della legge e delle normative, continua a creare disagi, disturbi e problemi di sicurezza ai residenti e alle altre attività commerciali ed economiche del Centro storico. Inoltre, congiuntamente alla Polizia Locale e al Comandante, Claudio Festari, ho predisposto anche una serie di interventi mirati ad accertamenti sul rispetto delle normative igieniche, ovviamente da svolgersi in accordo con l’autorità preposta”.