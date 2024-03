Un 2023 di “sostanziale tenuta” per l’economia romagnola, nonostante l’alluvione. Dalla sede di Forlì della Camera di commercio della Romagna, il presidente Carlo Battistini, insieme al giornalista Massimo Sideri, anticipa alcuni contenuti del Rapporto 2023 sull’economia della Romagna - quindi della province di Forlì-Cesena e Rimini- e sui possibili scenari, che sarà ufficiamente presentato lunedì prossimo, 25 marzo. “L’anno scorso non è andata malaccio con un +0,3%” di valore aggiunto che significa “una sostanziale tenuta- sottolinea il presidente- poste le problematiche che ci sono state”, su tutte l’alluvione di maggio scorso.

“Consolidare la crescita straordinaria dei due anni anni precedenti è già un dato da registrare”, puntualizza. Tra i dati positivi registrati nel 2023 c’è poi l’andamento dell’occupazione, continua, viceversa si registra un calo nell’export. A fronte di “settori che vanno meglio e altri che performamo un po’ meno”, ad ogni modo “il nostro territorio si conferma con un mix produttivo positivo, fatto di grandi eccellenze- assicura- di una rete di medie imprese solide e di tante piccole e micro imprese che fanno la loro parte”. Tra i settori con andamenti positivi Battistini cita la nautica e il turismo, dati negativi invece per l’agricoltura e qualche difficoltà per l’industria. Si entrerà nel dettaglio, assicura il presidente, quando il report verrà presentato ufficialmente. Infine Massimo Sideri anticipa come lunedì prossimo sarà anche una giornata di divulgazione scientifica e tecnologica, grazie ai tanti ospiti con cui si potrà affrontare il tema della declinazione di innovazioni sui territori. Tra gli ospiti l’ex astronauta Maurizio Cheli e Valentina Sumini, Space Architect per il Mit, e Gianmario Verona, presidente dello Human Technopol di Milano, infine il maestro violinista Alessandro Quarta.

Lunedì 25 un incontro

La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena-Rimini organizza una convegno in presenza dal titolo “Rapporto sull’economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 2023 e scenari. Talento, conoscenza e innovazione... e se Darwin fosse in Romagna?”

L’appuntamento è fissato per lunedì 25 marzo alle 15 a Forlì nelle sede della Camera di Commercio, aperto al pubblico in presenza e in live streaming. La presentazione del “Rapporto sull’economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 2023 e scenari” è l’occasione per condividere risultati e strategie per il nostro territorio.

La prima parte del convegno avrà come tema “Ai versus Sapiens?” - La paura dell’artificiale, una storia lunga 5.000 anni con la partecipazione di Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera, e “Economia dello spazio e sostenibilità” con Valentina Sumini, ingegnera e architetta.

Nella seconda parte “La conoscenza dei dati, il valore delle politiche”. Con “Dati, parole e strategie” interviene Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna. A seguire “Si può imparare anche a innovare” con Gianmario Verona, economista ed esperto di politiche dell’innovazione. Quindi spazio a “Numeri, note e codici binari: ritmo, armonia e melodia” con Alessandro Quarta, violinista e compositore,

L’ultima parte avrà come titolo “Andiamo sulla luna non perché sia facile ma perché è difficile”. Massimo Sideri dialogherà con l’astronauta Maurizio Cheli sul tema “Lavorare con delle persone per raggiungere degli obiettivi”.