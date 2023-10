44anni dopo il diploma “i diversamente giovani”, come si sono definiti, della 5g ITC C Matteucci di Forlì hanno festeggiato l’evento al ristorante Morosina di Forlì. “Alcuni non sono venuti - scrivono i partecipanti in una nota -, altri non hanno potuto, ma chi c’era può testimoniare sullo spirito e la voglia di rivedersi. Un pensiero particolare per Massimo e Stefania, puntando al 45 dell’anno prossimo”.