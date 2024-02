La ministra per le Disabilità Locatelli lunedì 12 febbraio a Ravenna, Cervia e Forlì: inaugura il progetto “La spiaggia dei Valori” a Punta Marina

Lunedì 12 febbraio, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà in Romagna a Ravenna e a Forlì. Alle 10.30 sarà a Ravenna in Comune per la conferenza stampa del progetto “Il Mare Insieme a Te – La spiaggia dei valori”. A seguire parteciperà alla posa della prima pietra presso la struttura a Punta Marina Terme in via della Fontana tra il bagno Chicco beach e il bagno Susanna, con benedizione di monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna. In tarda mattinata la visita alla “Cucina Sorriso” di Cervia. Alle 14.30 la ministra sarà a Forlì per visitare l’impresa sociale “CavaRei”, quindi seguirà un incontro pubblico presso il Comune di Forlì alle 15.30 alla Sala Comunale. All’iniziativa sono invitati gli enti che operano nell’ambito del settore della disabilità, le associazioni del Terzo settore e la cittadinanza tutta.